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В Новосибирске начали бороться с пылью с помощью переваривающих грязь бактерий

С помощью спецтехники вещество нанесли на участок дороги и зафиксировали первые результаты.

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Обработку дорог в Новосибирске, где остро стоит проблема запыленности, впервые начали с помощью разработанного учеными подавляющего пыль препарата. В его основе полимеры растительного происхождения и микроорганизмы, частично переваривающие частицы грязи, сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

В Новосибирске остро стоит проблема пыли в воздухе из-за постоянных строек и песко-соляной смеси на дорогах. Летом жители города массово жалуются на затрудненность дыхания из-за взвеси в атмосфере.

«Пылеподавитель уже доказал свою эффективность в лабораторных условиях. После обработки пыли раствором препарата эффект сохраняется в течение двух недель, при смачивании — еще дольше. Бактерии в составе препарата за это время приступают к частичному перевариванию мелких частиц грязи», — цитирует пресс-служба руководителя проекта «Новые инженерные решения и искусственный интеллект для МедБиоПрома» Екатерину Литвинову.

С помощью спецтехники вещество нанесли на участок дороги и зафиксировали первые результаты. Это жидкий продукт с биополимерами и микроорганизмами, используемыми в биопрепаратах. После распыления на грязную поверхность входящие в его состав вещества связывают мелкодисперсные частицы пыли в крупные агломераты. Образуется тонкая пленка, которая препятствует выветриванию и выдуванию мелких частиц пыли. Препарат полностью безопасен для окружающей среды и биоразлагаем: бактерии в дальнейшем поглощают пленку вместе с пылевыми частичками.

«Наблюдения за поведением пылеподавителя и эффектом от его использования будут идти две недели. Вместе с учеными за ходом исследований будут наблюдать представители администрации Кировского района города», — добавили в пресс-службе.

Сейчас ученые ведут переговоры с Ачинским глиноземным комбинатом. «Наша команда просчитала экономику для карьеров, и оказалось, что использование нашего препарата на 200% выгоднее», — отметила Литвинова.