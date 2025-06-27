В Новосибирске начали бороться с пылью с помощью переваривающих грязь бактерий

С помощью спецтехники вещество нанесли на участок дороги и зафиксировали первые результаты. Это жидкий продукт с биополимерами и микроорганизмами, используемыми в биопрепаратах. После распыления на грязную поверхность входящие в его состав вещества связывают мелкодисперсные частицы пыли в крупные агломераты. Образуется тонкая пленка, которая препятствует выветриванию и выдуванию мелких частиц пыли. Препарат полностью безопасен для окружающей среды и биоразлагаем: бактерии в дальнейшем поглощают пленку вместе с пылевыми частичками.