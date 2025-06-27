На дороге Уфа-Янаул в массовом ДТП разбились насмерть водитель и пассажирка Renault Sandero

Сегодня, 27 июня, на 73 километре автодороги Уфа-Янаул произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
Согласно предварительным данным, произошло столкновение встречных Renault Duster и Renault Sandero, после чего последнюю отбросило на грузовик Iveco. Обе легковушки съехали в кювет.
В результате аварии водитель «Сандеро» и его пассажирка погибли на месте до прибытия медиков. На место происшествия выехали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и криминалисты МВД.
— Для координации работы сотрудников полиции по установлению причин и обстоятельств трагедии на место ДТП выехало руководство Управления Госавтоинспекции. Подробности уточняются, — заявил Севастьянов.
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