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На дороге Уфа-Янаул в массовом ДТП разбились насмерть водитель и пассажирка Renault Sandero

В Башкирии в ДТП с тремя машинами погибли водитель и его пассажирка.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 июня, на 73 километре автодороги Уфа-Янаул произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Согласно предварительным данным, произошло столкновение встречных Renault Duster и Renault Sandero, после чего последнюю отбросило на грузовик Iveco. Обе легковушки съехали в кювет.

В результате аварии водитель «Сандеро» и его пассажирка погибли на месте до прибытия медиков. На место происшествия выехали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и криминалисты МВД.

— Для координации работы сотрудников полиции по установлению причин и обстоятельств трагедии на место ДТП выехало руководство Управления Госавтоинспекции. Подробности уточняются, — заявил Севастьянов.

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