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В Иркутске ограничат движение по улице Ширямова до 30 августа

Ограничения будут проводить в два этапа.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске ограничат проезд по улице Ширямова. Как сообщили в администрации областного центра, речь идет об участке в районе дома № 36/2. Начиная с восьми утра 28 июня и до восьми вечера 8 июля. Причина — аварийные работы на напорном трубопроводе Ду-225 мм. Затем второй этап.

— С 8:00 17 июля до 20:00 30 августа будет ограничено движение транспортных средств по улице Ширямова в районе строения № 36/2, — поделились в администрации.

Ограничение продлится в связи с восстановлением трубопровода от КНС-21 до Космического проезда, включая строительство новой насосной станции «Нижний бьеф». Водителей просят быть внимательными при проезде и заблаговременно выбирать маршрут.