В Иркутске ограничат движение по улице Ширямова до 30 августа

В Иркутске ограничат проезд по улице Ширямова. Как сообщили в администрации областного центра, речь идет об участке в районе дома № 36/2. Начиная с восьми утра 28 июня и до восьми вечера 8 июля. Причина — аварийные работы на напорном трубопроводе Ду-225 мм. Затем второй этап.