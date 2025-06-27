Самарский Следком возбудил уголовное дело после падения кирпича на ногу мужчине

В Самаре на улице Медицинской, 1 мужчина получил тяжёлый перелом ноги из-за падения кирпича с крыши дома. Дом 1 по улице Медицинской признали аварийным в 2018 году после взрыва бытового газа во втором подъезде, который нанес большой ущерб зданию. Однако людей до сих пор не расселяют.
27 июня региональный Следком заявил о возбуждении уголовного дела, поскольку падение кирпича могло случаться из-за некачественной работы.
В одном из наших ранних материалов мы рассказывали о том, что глава СК РФ Бастрыкин потребовал доклад по аварийному дому в Самаре.
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