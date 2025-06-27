Терапевта из Башкирии осудят за выдачу липовых листков нетрудоспособности

В Ермекеевском районе Башкирии возбуждено уголовное дело против врача-терапевта местной больницы. По данным прокуратуры и Следственного комитета республики, медик подозревается в получении взяток и выдаче фиктивных листков нетрудоспособности.
Было установлено, что с августа 2024 по март 2025 года врач без проведения медицинского обследования оформил жителю Белебея четыре листка нетрудоспособности при отсутствии заболеваний. За эти «услуги» он получил 26 тысяч рублей, часть из которых была переведена на его банковский счет, а остальные переданы наличными.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог». В настоящее время следствие проводит дополнительные мероприятия для проверки возможной причастности подозреваемого к другим преступлениям. Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.
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