Терапевта из Башкирии осудят за выдачу липовых листков нетрудоспособности

Было установлено, что с августа 2024 по март 2025 года врач без проведения медицинского обследования оформил жителю Белебея четыре листка нетрудоспособности при отсутствии заболеваний. За эти «услуги» он получил 26 тысяч рублей, часть из которых была переведена на его банковский счет, а остальные переданы наличными.