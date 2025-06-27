Иностранцы будут заполнять приложения ruID добровольно

С 1 декабря 2024 года в России идет эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при пересечении границы России. Первый этап проходит в столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский», а также в автопункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области, где иностранцам нужно предоставлять фото лица и отпечатки пальцев. Второй этап начнется 30 июня 2025 года, тогда режим будет действовать во всех пунктах пропуска через госграницу. А иностранные граждане смогут сами подать заявление с информацией о визите в Россию в приложении ruID.