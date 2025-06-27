Иностранцы будут заполнять приложения ruID добровольно

ТАШКЕНТ, 27 июн — РИА Новости. Новое мобильное приложение для иностранцев ruID, с помощью которого можно подать заявление на въезд в Россию и получить госуслуги на территории страны, заполняется добровольно, сообщает пресс-служба посольства РФ в Узбекистане.
«В дополнение к постановлению правительства Российской Федерации от 07.11.2024 г. № 1510 сообщаем, что российскими властями одобрен подход относительно добровольного характера заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения ruID», — говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале посольства.
Отсутствие заполненного заявления не окажет влияние на проведение пограничного контроля и не будет являться основанием для отказа во въезде, уточнили в пресс-службе.
С 1 декабря 2024 года в России идет эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при пересечении границы России. Первый этап проходит в столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский», а также в автопункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области, где иностранцам нужно предоставлять фото лица и отпечатки пальцев. Второй этап начнется 30 июня 2025 года, тогда режим будет действовать во всех пунктах пропуска через госграницу. А иностранные граждане смогут сами подать заявление с информацией о визите в Россию в приложении ruID.
Накануне минцифры РФ сообщило, что приложение стало доступным для скачивания. Чтобы подать заявление о безвизовом въезде в Россию, иностранцу нужно зарегистрироваться в ruID — это можно сделать с помощью электронной почты. Не позднее чем за 72 часа до въезда в Россию необходимо указать цель поездки и свои данные, но в исключительных случаях проинформировать о визите можно за 4 часа до пересечения границы. Далее нужно сфотографироваться, сделать фото документа, удостоверяющего личность, записать голос и дождаться проверки данных.