Диетолог Соломатина рассказала, как похудеть на капусте

Капуста содержит в себе большое количество полезных веществ и помогает избавиться от лишнего веса. Как правильно худеть на этом овоще и какие есть противопоказания, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.
Какую капусту выбрать для похудения.
По мнению специалиста, наиболее полезной и действенной в похудении является квашеная белокочанная капуста.
— В квашеной капусте содержится тартроновая кислота, которая способствует похудению. Она блокирует переход углеводов в жир, поэтому для сладкоежек и любителей мучного квашеная капуста станет отличным помощником в борьбе с лишними килограммами. Однако ее нужно делать с минимальным количеством соли, — подчеркнула Соломатина.
Также в квашеной капусте содержится большое количество клетчатки, которая забирает излишки сахара, жира и имеет низкий гликемический индекс, отметила врач.
— Помимо этого, квашеная капуста богата янтарной кислотой, которую часто применяют при похудении. Она обеспечивает энергию клеток, улучшает метаболические процессы. Когда человек худеет, у него происходит интоксикация организма, потому что начинается распад белковой ткани, который приносит определенный дискомфорт. А янтарная кислота позволяет быстрее вывести эти продукты распада, — объяснила Соломатина.
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При похудении также полезно есть тушеную капусту или суп из этого овоща, потому что в таком виде она даст объем в желудке, насытит организм надолго и снизит активность гормона голода — грелина. Это поможет не переедать, добавила специалист.
Какие есть противопоказания.
По ее словам, капуста действительно может поспособствовать более быстрому похудению, но только если она не противопоказана конкретному человеку.
— Например, ее нельзя употреблять в пищу людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как панкреатит, гастрит и язва желудка. А также при заболеваниях щитовидной железы, например, гипотиреозе. Капуста относится к тем овощам, которые тормозят выработку гормонов щитовидной железы. Но если человек находится на гормонозаместительной терапии, то у него этот дефицит компенсируется, — сообщила диетолог.
Если полнота человека связана с дисфункцией щитовидки, то капуста похудеть не поможет, предупредила врач.
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