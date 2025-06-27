Диетолог Соломатина рассказала, как похудеть на капусте

— Например, ее нельзя употреблять в пищу людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как панкреатит, гастрит и язва желудка. А также при заболеваниях щитовидной железы, например, гипотиреозе. Капуста относится к тем овощам, которые тормозят выработку гормонов щитовидной железы. Но если человек находится на гормонозаместительной терапии, то у него этот дефицит компенсируется, — сообщила диетолог.