В СПЧ рассказали, сколько политических фейков генерируются ИИ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Более 90% всех политических фейков генерируются искусственным интеллектом, сообщила руководитель АНО «Белый интернет», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко.
В пятницу в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» СПЧ презентует доклад «Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0». Предыдущий доклад был представлен в 2021 году.
«Сегодня в политику очень сильно ушел искусственный интеллект, сегодня более 90% политических фейков — это то, что сгенерировано искусственным интеллектом», — сказала Сидоренко в ходе презентации доклада.
По её словам, ИИ генерирует такие фейки, которые «бьют остротой проблем» и оказывают влияние на широкий круг людей. «Противостоять этому через проверку информации порой просто не успевают, потому что лавина идет огромная», — добавила член СПЧ.