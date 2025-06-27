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В СПЧ рассказали, сколько политических фейков генерируются ИИ

Член СПЧ Сидоренко: ИИ генерирует более 90% всех политических фейков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Более 90% всех политических фейков генерируются искусственным интеллектом, сообщила руководитель АНО «Белый интернет», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко.

В пятницу в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» СПЧ презентует доклад «Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0». Предыдущий доклад был представлен в 2021 году.

«Сегодня в политику очень сильно ушел искусственный интеллект, сегодня более 90% политических фейков — это то, что сгенерировано искусственным интеллектом», — сказала Сидоренко в ходе презентации доклада.

По её словам, ИИ генерирует такие фейки, которые «бьют остротой проблем» и оказывают влияние на широкий круг людей. «Противостоять этому через проверку информации порой просто не успевают, потому что лавина идет огромная», — добавила член СПЧ.