Разработан «полевой» экспресс-тест на туберкулез

Как отмечают исследователи, в 2014 году Всемирная здравоохранительная организация сформулировала Стратегию по полной ликвидации туберкулеза (ETBS), в рамках которой к 2035 году планируется снизить заболеваемость туберкулезом на 90% и полностью искоренить эту болезнь к 2050 году. Одним из главных препятствий для решения этой задачи является то, что сейчас для выявления туберкулеза нужны или дорогостоящие тесты на базе интерферонов гамма, или доступ к медикам, способным провести классическую реакцию Манту.