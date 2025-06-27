Пикапер Алекс Лесли заявил, что не вернется в Россию из-за Мизулиной и силовиков

Я в свое время делал такое прикольное задание — знакомиться с девушкой с помощью одного нецензурного слова. Можно говорить только его, подходишь и вербально произносишь что-то грубое, но при этом невербаликой должен отыграть так, чтобы она не ушла, смеялась, улыбалась, и ты взял у нее телефон. Я такое для себя придумал, чтобы просто прокачаться. Но если это упражнение прочитает человек или вы ему расскажете, он подойдет, скажет какое-то плохое слово, девушка оскорбится и напишет заявление — я не могу нести за это ответственность. Я хочу себя так прокачивать, я себя прокачиваю, человек хочет прокачиваться, идет, не получается, получается заявление, ну это риск определенный в нашей истории, да. Но я не вижу здесь никакой связи со мной. Я автор методик, а не тот, кто говорит: «Идите насилуйте женщин, делайте им плохо», что подразумевает статья, которую мне пытаются приплести. Я ребятам говорю: «Любите женщин, делайте им детей». И они видят вокруг меня женщин, которые влюблены в меня. Да, у меня определенный имидж, но женщины мне это прощают. Потому что женщины много простят человеку, который их любит.