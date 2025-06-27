В Омском УФАС не согласились с утверждением о лучших в мире сосисках

Омское УФАС признало недостоверной рекламу «Омского бекона», где утверждалось, что «Лучшее в мире сделано в Сибири». Этот рекламный слоган сопровождал в видеоролике изображение сосисок.
Как пояснили в УФАС, при этом отсутствовал объективный критерий сравнения с сосисками других производителей. Реклама лишь содержала ссылку на онлайн-опрос, в котором приняли участие сто человек.
В итоге комиссия УФАС решила, что даже все население Омской области, составляющее более одного миллиона человек — это еще не весь мир, и признала рекламу недостоверной.
Так как спорный ролик в эфир уже уже не выходит, предписание обществу не выдавалось.