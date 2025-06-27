Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омском УФАС не согласились с утверждением о лучших в мире сосисках

Реклама с таким слоганом была признана ненадлежащей.

Источник: Комсомольская правда

Омское УФАС признало недостоверной рекламу «Омского бекона», где утверждалось, что «Лучшее в мире сделано в Сибири». Этот рекламный слоган сопровождал в видеоролике изображение сосисок.

Как пояснили в УФАС, при этом отсутствовал объективный критерий сравнения с сосисками других производителей. Реклама лишь содержала ссылку на онлайн-опрос, в котором приняли участие сто человек.

В итоге комиссия УФАС решила, что даже все население Омской области, составляющее более одного миллиона человек — это еще не весь мир, и признала рекламу недостоверной.

Так как спорный ролик в эфир уже уже не выходит, предписание обществу не выдавалось.