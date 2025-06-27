В Воронеже планируется создание 26 новых зеленых зон

На совете было принято решение о включении 26 новых территорий в перечень зеленых зон общего пользования. В частности, в состав парка Патриотов будут добавлены три участка общей площадью около 8 гектаров на набережной Воронежского водохранилища. Также в микрорайоне Никольское планируется создание 14 новых скверов и расширение существующего сквера «Дальний». В районе сквера имени Виталия Злотникова, где находится памятник котенку с улицы Лизюкова, появятся две новые зеленые зоны.