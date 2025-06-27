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В Воронеже планируется создание 26 новых зеленых зон

Глава Воронежа Сергей Петрин провел очередное заседание координационного совета, посвященное вопросам сохранения и развития зеленого фонда города.

Источник: Getty Images

Он отметил, что экология и транспорт являются ключевыми направлениями работы городской администрации. В рамках инициатив по озеленению, помимо высадки и ухода за деревьями, ведется активное восстановление газонов и увеличение площадей зеленых территорий, что поможет защитить их от возможной застройки.

На совете было принято решение о включении 26 новых территорий в перечень зеленых зон общего пользования. В частности, в состав парка Патриотов будут добавлены три участка общей площадью около 8 гектаров на набережной Воронежского водохранилища. Также в микрорайоне Никольское планируется создание 14 новых скверов и расширение существующего сквера «Дальний». В районе сквера имени Виталия Злотникова, где находится памятник котенку с улицы Лизюкова, появятся две новые зеленые зоны.

Сейчас предстоит проработка всех правовых аспектов данных инициатив. Глава города подчеркнул важность учета мнений жителей и пообещал продолжить информировать общественность о дальнейших решениях в области озеленения.