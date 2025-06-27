В Волгограде вводят запрет на продажу алкоголя

28 июня 2025 года жители Волгоградской области столкнутся с временным запретом на приобретение алкогольной продукции. Это связано с тем, что в регионе в этот день будет действовать ограничение, установленное законом «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции».
Согласно документу, реализация спиртных напитков в розницу полностью приостанавливается за сутки до празднования Дня молодежи — начиная с последней субботы июня и до окончания самого праздника. Исключение сделано лишь для организаций общепита: в кафе и ресторанах, где алкоголь указан в меню, его смогут продавать в обычном режиме.
Подобный запрет применяется в Волгоградской области не впервые и касается не только Дня молодежи. Аналогичные меры вводятся ежегодно в такие дни, как 25 января — День российского студенчества, 1 июня — День защиты детей и 1 сентября — День знаний.