В Волгограде вводят запрет на продажу алкоголя

Согласно документу, реализация спиртных напитков в розницу полностью приостанавливается за сутки до празднования Дня молодежи — начиная с последней субботы июня и до окончания самого праздника. Исключение сделано лишь для организаций общепита: в кафе и ресторанах, где алкоголь указан в меню, его смогут продавать в обычном режиме.