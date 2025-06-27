В Омске аномально рано открылся сезон. Театральный

Июнь и июль, как правило, это те месяца, когда омские театры заканчивают сезон и уходят на каникулы до осени. Однако в этом году «Пятый театр» в корне изменил сложившийся порядок.
В первый день лета на сцене Пятого театра состоялась грандиозная премьера «Дон Кихот» по пьесе российского драматурга Светланы Баженовой в постановке главного режиссёра Людмилы Исмайловой. Густонаселённым спектаклем, с мультимедийными декорациями, пластическим рисунком от Игоря Григурко и авторской музыкой Егора Лябакина был завершен театральный сезон.
Отпуск труппа театра отгуляла в начале лета, и 26 июня стартовал 35-й, юбилейный, театральный сезон. Таким образом, омским театралам обеспечена насыщенная культурная жизнь в июле и августе — тех месяцах, которые прежде считались театральным затишьем. Спектакли будут идти пять дней в неделю, кроме понедельника и вторника. Сейчас театр открылся весенней премьерой по пьесе Михаила Булгакова «Багровый остров» (16+).
В афише заявлены все премьеры минувшего сезона: хоррор «Остров Рикоту» 16+, масштабный «Дон Кихот» 16+, комедия «Багровый остров» 16+, бродвейские «Весельчаки» 16+, итальянская история «Самодуры» 16+. Кроме того, «Пятый театр» покажет зарекомендовавшие себя постановки. А в конце лета омичи и гости города будут приглашены на премьеру, которая состоится 15 и 16 августа.