В Омске аномально рано открылся сезон. Театральный

Отпуск труппа театра отгуляла в начале лета, и 26 июня стартовал 35-й, юбилейный, театральный сезон. Таким образом, омским театралам обеспечена насыщенная культурная жизнь в июле и августе — тех месяцах, которые прежде считались театральным затишьем. Спектакли будут идти пять дней в неделю, кроме понедельника и вторника. Сейчас театр открылся весенней премьерой по пьесе Михаила Булгакова «Багровый остров» (16+).