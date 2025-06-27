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Самоуничтожение органа: что такое панкреонекроз и как он убивает

Житель Великобритании Дилан Томас Уэйкфилд умер в 29 лет от панкреонекроза — тяжелого заболевания поджелудочной железы. Первые недомогания мужчина почувствовал месяц назад: тогда в верхней левой части живота у него появилось резкое жжение и оно было настолько сильным, что разбудило его ночью. Однако врачи не смогли сразу верно поставить диагноз, а когда была выявлена реальная причина, уже стало поздно. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, насколько опасен панкреонекроз и можно ли с ним жить.

Житель Великобритании Дилан Томас Уэйкфилд умер в 29 лет от панкреонекроза — тяжелого заболевания поджелудочной железы. Первые недомогания мужчина почувствовал месяц назад: тогда в верхней левой части живота у него появилось резкое жжение и оно было настолько сильным, что разбудило его ночью. Однако врачи не смогли сразу верно поставить диагноз, а когда была выявлена реальная причина, уже стало поздно. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, насколько опасен панкреонекроз и можно ли с ним жить.

Что такое панкреонекроз.

Панкреонекроз — это одно из осложнений острого панкреатита, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Петр Ткаченко.

— При панкреонекрозе ферменты поджелудочной железы начинают переваривать ткани органа, разрушая его. Отмирание клеток поджелудочной железы приводит к ее дисфункции, что влияет на работу других жизненно важных органов, поэтому процент летальных исходов при этом недуге очень высок, — объяснил доктор.

Почему возникает панкреонекроз.

Причины возникновения панкреонекроза могут быть различны, среди них:

алкогольная зависимость;желчнокаменная болезнь;неправильное питание;нарушения работы ЖКТ.

— Но чаще всего к отмиранию поджелудочной железы приводит злоупотребление алкоголем или обструкция желчевыводящих путей, — уточнил гастроэнтеролог.

Как возникает дыра в сердце.

Как лечат панкреонекроз.

По словам специалиста, панкреонекроз — острая хирургическая патология, которая чаще всего предусматривает обязательную госпитализацию и лечение в условиях хирургического стационара:

— Пациентам с таким диагнозом назначается лапаротомия — операция, при которой брюшная стенка разрезается посередине и проводится удаление пораженных участков поджелудочной железы. Затем пациента ждет период восстановления с обязательным условием соблюдения диеты.

Однако в некоторых случаях пациентам с панкреонекрозом могут назначить стационарное лечение, тогда операции можно будет избежать, сообщил гепатолог:

— Существуют препараты, которые блокируют активность ферментов поджелудочной железы и останавливают саморазрушение органа.

Вариант лечения зависит от тяжести поражения и конкретного случая каждого пациента, добавил врач.

Опоясывающая боль и длительные интенсивные боли в верхней половине живота в области под ребрами могут быть симптомами серьезных заболеваний поджелудочной железы. Какие еще признаки сигнализируют о проблемах в брюшной области, «Вечерней Москве» рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Макушева.