Самоуничтожение органа: что такое панкреонекроз и как он убивает

Житель Великобритании Дилан Томас Уэйкфилд умер в 29 лет от панкреонекроза — тяжелого заболевания поджелудочной железы. Первые недомогания мужчина почувствовал месяц назад: тогда в верхней левой части живота у него появилось резкое жжение и оно было настолько сильным, что разбудило его ночью. Однако врачи не смогли сразу верно поставить диагноз, а когда была выявлена реальная причина, уже стало поздно. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, насколько опасен панкреонекроз и можно ли с ним жить.
Что такое панкреонекроз.
Панкреонекроз — это одно из осложнений острого панкреатита, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Петр Ткаченко.
— При панкреонекрозе ферменты поджелудочной железы начинают переваривать ткани органа, разрушая его. Отмирание клеток поджелудочной железы приводит к ее дисфункции, что влияет на работу других жизненно важных органов, поэтому процент летальных исходов при этом недуге очень высок, — объяснил доктор.
Почему возникает панкреонекроз.
Причины возникновения панкреонекроза могут быть различны, среди них:
алкогольная зависимость;желчнокаменная болезнь;неправильное питание;нарушения работы ЖКТ.
— Но чаще всего к отмиранию поджелудочной железы приводит злоупотребление алкоголем или обструкция желчевыводящих путей, — уточнил гастроэнтеролог.
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Как лечат панкреонекроз.
По словам специалиста, панкреонекроз — острая хирургическая патология, которая чаще всего предусматривает обязательную госпитализацию и лечение в условиях хирургического стационара:
— Пациентам с таким диагнозом назначается лапаротомия — операция, при которой брюшная стенка разрезается посередине и проводится удаление пораженных участков поджелудочной железы. Затем пациента ждет период восстановления с обязательным условием соблюдения диеты.
Однако в некоторых случаях пациентам с панкреонекрозом могут назначить стационарное лечение, тогда операции можно будет избежать, сообщил гепатолог:
— Существуют препараты, которые блокируют активность ферментов поджелудочной железы и останавливают саморазрушение органа.
Вариант лечения зависит от тяжести поражения и конкретного случая каждого пациента, добавил врач.
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