Самоуничтожение органа: что такое панкреонекроз и как он убивает

Житель Великобритании Дилан Томас Уэйкфилд умер в 29 лет от панкреонекроза — тяжелого заболевания поджелудочной железы. Первые недомогания мужчина почувствовал месяц назад: тогда в верхней левой части живота у него появилось резкое жжение и оно было настолько сильным, что разбудило его ночью. Однако врачи не смогли сразу верно поставить диагноз, а когда была выявлена реальная причина, уже стало поздно. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, насколько опасен панкреонекроз и можно ли с ним жить.