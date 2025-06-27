Горячо и мокро: На Молдову надвигаются ливни с градом — объявлен очередной желтый код

Жёлтый код метеоопасности: Сегодня с 15:00 до 23:00 будьте готовы к настоящему погодному шоу.
Нас ждут грозы с кратковременными, но сильными ливнями (до 15−20 л/м²). Местами возможен град, а шквалистый ветер будет срываться с порывами до 54−72 км/ч!
— Закрепите все незакреплённое на балконах и во дворах.
— Будьте осторожны на дорогах, видимость может быть сильно ограничена.
— Избегайте парковки под деревьями и рекламными щитами.
— И ни в коем случае не грустите!
Берегите себя и оставайтесь в безопасности.
Источник: t.me/nemdnews.