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Горячо и мокро: На Молдову надвигаются ливни с градом — объявлен очередной желтый код

Предупреждение действует 27 июня с 15:00 до 23:00.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 100% 760 мм рт. ст. +25°

Жёлтый код метеоопасности: Сегодня с 15:00 до 23:00 будьте готовы к настоящему погодному шоу.

Нас ждут грозы с кратковременными, но сильными ливнями (до 15−20 л/м²). Местами возможен град, а шквалистый ветер будет срываться с порывами до 54−72 км/ч!

— Закрепите все незакреплённое на балконах и во дворах.

— Будьте осторожны на дорогах, видимость может быть сильно ограничена.

— Избегайте парковки под деревьями и рекламными щитами.

— И ни в коем случае не грустите!

Берегите себя и оставайтесь в безопасности.

Источник: t.me/nemdnews.