Молодежь Иркутской области активно участвует в жизни региона

В правительстве Иркутской области прошло заседание кабинета министров, на котором прозвучал отчет о проделанной в 2024 году работе от Министерства по молодежной политике региона.
Как рассказала министр Маргарита Цыганова, в прошлом году Приангарью удалось привлечь федеральные средства на развитие молодежных центров: по итогам Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» было выделено более 145 миллионов рублей. Эти средства направили на обновление Дома молодежи в Иркутске, спортивно-молодежного центра «Притяжение» в Усть-Илимске и Дома молодежи в Черемхово.
В 2024 году во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь. Гранты) были признаны победителями 94 проекта из Иркутской области. В целом на их поддержку было выделено 36 млн рублей. Маргарита Цыганова отметила, что в областном министерстве работает проектный офис, где ребятам помогают оформить заявки.
По региональной программе «Молодым семьям — доступное жилье» в 2024 году смогли получить социальные выплаты 423 семьи, причем 151 из них — многодетная. Из областного бюджета на эти цели было выделено более 301 млн рублей.
— Молодежь Приангарья с каждым годом становится более активной и заинтересованной в жизни региона, — подчеркнула Маргарита Цыганова.
Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что еще 6 населенных пунктов Иркутской области были обеспечены качественной связью и доступом к мобильному интернету.