Молодежь Иркутской области активно участвует в жизни региона

Как рассказала министр Маргарита Цыганова, в прошлом году Приангарью удалось привлечь федеральные средства на развитие молодежных центров: по итогам Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» было выделено более 145 миллионов рублей. Эти средства направили на обновление Дома молодежи в Иркутске, спортивно-молодежного центра «Притяжение» в Усть-Илимске и Дома молодежи в Черемхово.