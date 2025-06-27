Пробки в Челябинске после сильного, но короткого ливня достигли 8 баллов

Это данные сервиса «Яндекс. Пробки» по состоянию на 16:30.
Интенсивное движение фиксируется на отдельных участках улиц Воровского, Блюхера, Курчатова, Доватора, Энгельса, проспекте Ленина, Свердловском проспекте.
На движение повлияли как мелкие аварии и погодные условия, так и ограничение в районе парка имени Ю. А. Гагарина.
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение: «До конца суток 27 июня, ночью и днем 28 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с».