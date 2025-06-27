Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пробки в Челябинске после сильного, но короткого ливня достигли 8 баллов

Пробки в Челябинске после сильного, но короткого ливня достигли 8 баллов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это данные сервиса «Яндекс. Пробки» по состоянию на 16:30.

Интенсивное движение фиксируется на отдельных участках улиц Воровского, Блюхера, Курчатова, Доватора, Энгельса, проспекте Ленина, Свердловском проспекте.

На движение повлияли как мелкие аварии и погодные условия, так и ограничение в районе парка имени Ю. А. Гагарина.

Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение: «До конца суток 27 июня, ночью и днем 28 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с».