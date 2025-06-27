В России могут ввести «котопаспорт» для домашних животных

В России может появиться единая система обязательной регистрации домашних животных. С соответствующим запросом в правительство РФ обратился депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев, сообщает «Агентство городских новостей “Москва”».
По мнению парламентария, внедрение обязательной идентификации поможет с подсчетом питомцев, снизит количество бездомных животных и усилит контроль за их перемещением. Инициатива направлена на повышение уровня общественной безопасности и санитарного благополучия в населенных пунктах.
В тексте обращения Ткачева говорится, что обязательная идентификация домашних животных на федеральном уровне стимулирует ответственное отношение владельцев к своим питомцам и позволит комплексно решать проблему бездомных животных по всей стране.
Чтобы сделать нововведение более привлекательным для граждан, Ткачев предложил придумать ему запоминающееся название — например, «Котопаспорт», «Паспорт для хвостика», «Ушки и хвостики в учете» или «Хвостик под контролем».
Сейчас обязательная регистрация животных введена только в 19 регионах страны: число бездомных животных в России в 2025 году достигло 3,6 миллиона.
В Госдуме надеются, что внедрение федеральной системы учёта поможет изменить ситуацию. Пока решение по инициативе не принято — она направлена на рассмотрение в правительство.