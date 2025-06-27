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В России могут ввести «котопаспорт» для домашних животных

Федеральную систему обязательной идентификации домашних питомцев предлагают назвать, например, «Котопаспорт» или «Хвостик под контролем».

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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Источник: Image by Freepik

В России может появиться единая система обязательной регистрации домашних животных. С соответствующим запросом в правительство РФ обратился депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев, сообщает «Агентство городских новостей “Москва”».

По мнению парламентария, внедрение обязательной идентификации поможет с подсчетом питомцев, снизит количество бездомных животных и усилит контроль за их перемещением. Инициатива направлена на повышение уровня общественной безопасности и санитарного благополучия в населенных пунктах.

В тексте обращения Ткачева говорится, что обязательная идентификация домашних животных на федеральном уровне стимулирует ответственное отношение владельцев к своим питомцам и позволит комплексно решать проблему бездомных животных по всей стране.

Чтобы сделать нововведение более привлекательным для граждан, Ткачев предложил придумать ему запоминающееся название — например, «Котопаспорт», «Паспорт для хвостика», «Ушки и хвостики в учете» или «Хвостик под контролем».

Сейчас обязательная регистрация животных введена только в 19 регионах страны: число бездомных животных в России в 2025 году достигло 3,6 миллиона.

В Госдуме надеются, что внедрение федеральной системы учёта поможет изменить ситуацию. Пока решение по инициативе не принято — она направлена на рассмотрение в правительство.