В Самаре всё лето проходят бесплатные мероприятия для горожан

В Самаре всё лето проходят бесплатные уличные мероприятия в рамках проектов «Самарский движ» и «Лето в городе». С начала сезона уже состоялось более 100 событий в парках, на набережной и других общественных пространствах города.
Горожан ждут спортивные тренировки, мастер-классы, кинопоказы под открытым небом, экскурсии и лекции от музеев, а также активности для детей и представителей старшего поколения. Для любителей спорта работают площадки с занятиями по йоге, зумбе, волейболу и другим направлениям.
По словам первого заместителя главы Самары Юлии Ашурковой, мероприятия рассчитаны на всю семью и проходят не только по выходным, но и в будни. Проекты помогают сделать городские пространства живыми и доступными для самарцев всех возрастов.
Актуальное расписание публикуется в официальной группе администрации во ВКонтакте.
Ранее мы писали, что 3 июля изменится расписание поездов «Самара — Тольятти» из-за фестиваля бардовской песни.
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