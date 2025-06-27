По иску омского Роспотребнадзора суд заблокировал сайт по продаже сигарет

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Омской области выявили незаконный сайт, где никотинсодержащую продукцию мог заказать и купить кто угодно.
Продажа сигарет велась дистанционным способом. Между тем, как пояснили в ведомстве, по закону любая никотинсодержащая продукция таким образом продаваться не должна, это незаконно.
Рпоспотребнадзор обратился в Куйбышевский районный суд с иском о запрете работы данного сайта. Суд требования надзорного органа удовлетворил, адрес интернет-страницы внесен в в Единый реестр доменных имен, содержащий информацию, распространение которой запрещено в РФ.