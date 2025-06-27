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В Ростовской области снизились цены на смартфоны, ноутбуки и телевизоры

Падение цен на гаджеты и телевизоры отметили в мае в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В мае 2025 года в Ростовской области изменились цены на телевизоры, смартфоны, компьютерную и бытовую технику. Об этом говорится в публикации донского отделения Южного ГУ Центрального банка России.

Оказалось, что рост стоимости товаров в регионе замедлился, а по отдельным категориям и вовсе отметили снижение. В частности, роботы пылесосы в мае продавались на 21,4% дешевле, чем год назад. Ноутбуки снизились в цене на 3,9%, телевизоры — на 3,4%.

Эксперты считают, что на стоимости импортной продукции сказалось укрепление рубля за последние месяцы. Кроме того, покупатели начали меньше тратить на гаджеты и другую технику в связи с высокими ставками по депозитам и кредитам.

Такую же ситуацию в целом отмечают и по стране, именно поэтому в июне ключевая ставка была снижена с 21% до 20% годовых. Однако сохранять высокие ставки все еще необходимо для того, чтобы вернуть инфляцию в стране к 4% в 2026 году.

Напомним, ранее на Дону сообщалось о годовом росте цен на мясо, шоколад и услуги такси.

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