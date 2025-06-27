В Ростовской области снизились цены на смартфоны, ноутбуки и телевизоры

Такую же ситуацию в целом отмечают и по стране, именно поэтому в июне ключевая ставка была снижена с 21% до 20% годовых. Однако сохранять высокие ставки все еще необходимо для того, чтобы вернуть инфляцию в стране к 4% в 2026 году.