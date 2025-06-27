Россельхознадзор вернул в Беларусь 3,5 тонны говядины. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что за прошедшую неделю на границе России и Беларуси в Псковской области государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора приостановил перемещение примерно 3,5 тонны говядины в четвертинах на кости. В ведомстве сообщили, что мясо перевозилось в автомобилях, которые не были оснащены холодильным оборудованием.
«Мясная продукция направлялась на территорию страны из Республики Беларусь в неизвестном направлении», — обратили внимание в пресс-службе.
В сообщении сказано, что в момент проведения ветеринарного контроля должностным лицом Россельхознадзора было установлено отсутствие маркировки (клейм) на товаре, отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали безопасность, а также происхождение товара.
Вместе с тем согласно указанию Россельхознадзора, ввоз в Россию говядины на кости из Беларуси, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещен.
«Перемещение двух партий говядины на кости по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате груза в Республику Беларусь», — уточнили в пресс-службе Россельхознадзора.
Тем временем белорусская молочка и мясо будут продаваться за рубеж дешевле.
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