Россельхознадзор вернул в Беларусь 3,5 тонны говядины

Уточняется, что за прошедшую неделю на границе России и Беларуси в Псковской области государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора приостановил перемещение примерно 3,5 тонны говядины в четвертинах на кости. В ведомстве сообщили, что мясо перевозилось в автомобилях, которые не были оснащены холодильным оборудованием.