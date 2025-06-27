Ученые выяснили, как дикие орангутаны справляются с недосыпом

Международная группа ученых обнаружила, что дикие орангутаны восполняют нехватку ночного сна за счет более длительного дневного отдыха. Результаты многолетнего исследования опубликованы в журнале Current Biology.
Авторы проекта, в том числе специалисты из Института эволюционной биологии Общества Макса Планка (Германия), проанализировали поведение 53 взрослых особей суматранских орангутанов (вид Pongo abelii) на основе 14 лет наблюдений в лесах Индонезии. Всего было изучено 455 суток активности приматов.
Выяснилось, что после ночей с коротким сном обезьяны чаще устраивали «тихий час» днём и спали при этом дольше. В среднем дневной сон длился 76 минут, а некоторые особи устраивали по несколько коротких «сиест» в течение одного дня. Это доказывает наличие у орангутанов гомеостатического механизма сна — стремления организма восстановить баланс отдыха. Та же система действует и у людей.
На режим сна влияли также социальные и экологические условия. К примеру, при взаимодействии с другими особями (общении или путешествии вместе) орангутаны спали меньше — как ночью, так и днем. Похожие эффекты наблюдались и после особенно активных или «голодных» дней: чем меньше калорий они потребляли, тем дольше отдыхали после. Днем приматы спали дольше в дождливую и прохладную погоду, а в жару — меньше.
Интересно, что на ночной и дневной сон приматы устраивались в разных «гнездах». Ночные — прочные и комфортные, строились из веток и листьев за 7−9 минут. А вот для «тихого часа» хватало и двух минут: простые платформы из веток, служившие временным убежищем.
Ученые считают, что способность регулировать сон в зависимости от условий могла сыграть важную роль в развитии когнитивных способностей у человекообразных приматов — и, возможно, у человека.