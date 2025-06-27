Ученые выяснили, как дикие орангутаны справляются с недосыпом

На режим сна влияли также социальные и экологические условия. К примеру, при взаимодействии с другими особями (общении или путешествии вместе) орангутаны спали меньше — как ночью, так и днем. Похожие эффекты наблюдались и после особенно активных или «голодных» дней: чем меньше калорий они потребляли, тем дольше отдыхали после. Днем приматы спали дольше в дождливую и прохладную погоду, а в жару — меньше.