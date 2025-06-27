Аксенов рассказал о строительстве новых водохранилищ в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Два новых водохранилища для снабжения южной части Крыма построят в максимально сжатые сроки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщал, что строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году и займет порядка полутора лет. Объем финансирования 22,4 миллиарда рублей.
«В настоящее время на объектах проводятся геологические, инженерно-геодезические, археологические и гидрометеорологические изыскания. Реализация данных проектов важна для Южного берега, поэтому наша принципиальная задача — построить водохранилища в максимально сжатые сроки», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что все технические решения должны быть грамотными и эффективными, а как можно большее количество процессов должно вестись параллельно. Аксенов подчеркнул, что строительство водохранилищ позволит гарантированно обеспечить водой население Ялты и Алушты.
«Этапность работ нужно спланировать таким образом, чтобы приступить к строительно-монтажным работам сразу. Все спорные вопросы должны решаться в течение одного дня. Учитывая опыт, имеющийся у экспертов рабочей группы, уверен, выход можно найти из любой ситуации. Также важно в этом смысле избегать излишней бюрократии», — написал Аксенов и пообещал оказывать необходимое содействие в реализации проектов.
Водохранилище для снабжения Алушты — Солнечногорское — планируется на реке Улу-Узень Восточный, для водоснабжения Ялты — Мартовское — на реке Марта. Алушта снабжается водой из Изобильненского и Кутузовского водохранилищ, но воды летом недостаточно. Для водоснабжения Ялтинского региона используются местные источники, а также созданные при СССР водохранилища с северной стороны крымских гор: Счастливенское и Загорское. Для подачи воды в Ялту сквозь горную гряду проложен гидротоннель. Недавно параллельно ему был проложен новый гидротоннель, так как старый пришел в упадок.
В Крыму всего — 15 водохранилищ, восемь из них — наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.