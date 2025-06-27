МНС рассказало, как сборщикам грибов и ягод без налогов продать дары леса

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Гомельской области напомнила, как белорусам продать дары леса (грибы, ягоды, лекарственные растения, орехи) законно и не платить при этом налоги.
Если белорус не осуществляет предпринимательскую деятельность, то он может продавать собранные им дары леса без уплаты налогов, отметили в инспекции.
«Доходы от такой продажи не облагаются ни единым налогом с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, ни подоходным налогом», — подчеркнули специалисты налоговой службы.
Но в продажах есть одно «но», реализовывать собранную продукцию надо самостоятельно, без привлечения других лиц. А делать это можно на торговых местах на рынках или в иных местах, установленных местными властями.
Под налогообложения не попадают и те белорусы, кто сдает дикорастущую продукцию организациям и ИП, чья работа — это промысловая заготовка и закупка даров леса.
В инспекции предупредили сборщиков лесных грибов и ягод, что при работе с ними ИП должны оформлять акт закупки, в котором указывается дата, наименование продукции, количество, цена, сумма, данные продавца и покупателя, а также их подписи.
Что касается организаций, закупающих дары природы, то они тоже должны оформлять документы (закупочные акты, ведомости) в которых указывать те же данные, что указывают ИП.
Кстати, в Красную книгу Беларуси включены новые съедобные грибы, которые собирать нельзя. В их числе — черная лисичка, сыроежка, каштановый гриб, похожий на белый.
Мы писали, что происходит с белорусской флорой и фауной в 2025: из-за тропической птицы могут закрыть карьер, нашли новый гриб весом до 30 килограмм, а два жука угрожают дачному урожаю.
А между тем белорусские туроператоры заявили о переносе экскурсий на лавандовые поля.