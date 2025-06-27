На Кубани 241 школьник стал стобалльником по ЕГЭ

На Кубани подвели первые итоги государственной итоговой аттестации: 241 выпускник региона получил высший балл по ЕГЭ — 100 из 100. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Шесть школьников стали настоящими рекордсменами, набрав по сотне сразу по двум предметам.
Губернатор отметил, что за каждым таким достижением стоит упорная работа, сила воли и желание добиться успеха. Особенно хорошо в этом году школьники справились с экзаменами по информатике, английскому, географии, истории, физике и литературе. Кондратьев пожелал выпускникам не теряться перед новым этапом — поступлением в вузы — и уверенно двигаться к своим вершинам. Он подчеркнул, что край гордится такими ребятами и верит в их будущее.
А чтобы победа на экзамене была не только моральной, но и материальной, на Кубани действует особая мера поддержки: каждый стобалльник, решивший остаться учиться в крае, получает премию в 100 тысяч рублей. Столь же весомое поощрение полагается и их педагогам.
В этом году ЕГЭ в крае сдавали более 24,5 тысячи школьников и ещё свыше 2 тысяч выпускников прошлых лет. Одним из главных триумфов стал экзамен по информатике. Его выбрали 4,5 тысячи человек. Из них почти 2 тысячи набрали более 60 баллов, 618 — превысили порог в 81 балл, а 21 школьник получил высший результат. При этом, существенно вырос и средний балл по этому предмету — теперь он составляет 55,6.
Результаты резервных дней станут известны не позднее 29 июня. А 3 и 4 июля школьникам дадут ещё один шанс пересдать один из предметов, чтобы улучшить результат и усилить свои позиции при поступлении.
Ранее «Югополис» писал, что краснодарский выпускник стал первым в городе двухсотбалльником по ЕГЭ в этом году. Лев Дубогрызов достиг лучшего результата сразу по двум дисциплинам — математике и информатике. Свою дальнейшую жизнь он планирует связать именно с этими науками. Глава города Евгений Наумов поздравил парня и пожелал ему дальнейших успехов.