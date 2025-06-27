На Кубани 241 школьник стал стобалльником по ЕГЭ

В этом году ЕГЭ в крае сдавали более 24,5 тысячи школьников и ещё свыше 2 тысяч выпускников прошлых лет. Одним из главных триумфов стал экзамен по информатике. Его выбрали 4,5 тысячи человек. Из них почти 2 тысячи набрали более 60 баллов, 618 — превысили порог в 81 балл, а 21 школьник получил высший результат. При этом, существенно вырос и средний балл по этому предмету — теперь он составляет 55,6.