Суд запретил три песни рэпера Kizaru за пропаганду наркотиков

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Невский районный суд Санкт-Петербурга по административному иску прокуратуры запретил распространение в России трех песен рэпера Kizaru (настоящее имя — Олег Нечипоренко), где пропагандируется употребление наркотиков, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как отмечает судебная пресс-служба, в число трех запрещенных к распространению песен попали композиции «Пакуем» и «Наркос». В их текстах, согласно экспертному заключению, «выявлена информация, формирующая позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами».
При этом анализ текстов свидетельствует о том, что их автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики и одобряющий их продажу. Это может вызвать у слушателей желание повторить его действия и сформировать положительное отношение к торговле наркотиками, пояснила пресс-служба судов.
«Суд признал песни, размещенные по 5 ссылкам, запрещенными к распространению на территории РФ», — заключается в сообщении.