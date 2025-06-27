Суд запретил три песни рэпера Kizaru за пропаганду наркотиков

При этом анализ текстов свидетельствует о том, что их автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики и одобряющий их продажу. Это может вызвать у слушателей желание повторить его действия и сформировать положительное отношение к торговле наркотиками, пояснила пресс-служба судов.