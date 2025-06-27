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В Минске с июля появится новый автобусный маршрут. Где пройдет?

В Минске будет организована работа нового автобусного маршрута. Об этом информирует «Столичный транспорт и связь».

Источник: Freepik

В организации пояснили, что для обеспечения транспортным обслуживанием предприятий, которые расположены в районе ул. Академика Красина, 201, будет ежедневно ходить автобус № 260 «АС Автозаводская — Академика Красина».

Работу свою он начнет с 1 июля.