В Минске с июля появится новый автобусный маршрут. Где пройдет?

В организации пояснили, что для обеспечения транспортным обслуживанием предприятий, которые расположены в районе ул. Академика Красина, 201, будет ежедневно ходить автобус № 260 «АС Автозаводская — Академика Красина».
Работу свою он начнет с 1 июля.
В Минске будет организована работа нового автобусного маршрута. Об этом информирует «Столичный транспорт и связь».
В организации пояснили, что для обеспечения транспортным обслуживанием предприятий, которые расположены в районе ул. Академика Красина, 201, будет ежедневно ходить автобус № 260 «АС Автозаводская — Академика Красина».
Работу свою он начнет с 1 июля.