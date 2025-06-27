Лукашенко призвал оградить молодежь в Белоруссии и России от ложных смыслов

«Ведь будущее наших стран — в руках молодого поколения. И именно от него зависят место и роль Беларуси и России на будущей геополитической карте мира. Современная молодежь растет в стремительно меняющемся мире. В мире, в котором ведется неприкрытая гибридная война против наших народов, нашей истории, традиционных ценностей и идеалов. Поэтому нам необходимо оградить молодое поколение от навязывания ложных смыслов», — говорится в видеообращении.