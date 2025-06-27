Президент России удостоил награды жительницу Башкирии. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовых актов.
Глава государства объявил благодарность начальнику отдела республиканского Росреестра Динаре Магадеевой. Награда была присуждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу.
Напомним, недавно стало известно, что Путин отметил почетными званиями трех жителей региона.
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