Сегодня, 27 июня, стали известны итоги заседания квалификационной коллегии судей Омской области, на котором рассматривались кандидатуры претендующих на судебные мантии. В итоге в Омской области появятся семь новых судей. На замещение вакантных должностей рекомендованы следующие кандидаты:
— Асель Бекетова — кандидатом на должность судьи Арбитражного суда Омской области;
— Елена Лобода рекомендована кандидатом на должность председателя Таврического районного суда Омской области на 6-летний срок полномочий;
— Ольга Костикова — кандидатом на должность мирового судьи судебного участка № 91 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске без ограничения срока полномочий;
— Дмитрий Марков — кандидатом на должность мирового судьи судебного участка № 98 в Большереченском судебном районе Омской области без ограничения срока полномочий;
— Софья Хаджиева рекомендована кандидатом на должность мирового судьи судебного участка № 41 в Первомайском судебном районе Омска на 3-летний срок полномочий;
— Диана Данилова рекомендована кандидатом на должность мирового судьи судебного участка № 89 в Центральном судебном районе Омска на 3-летний срок полномочий;
— Андрей Смирнов — кандидатом на должность мирового судьи судебного участка № 100 в Омском судебном районе Омской области на 3-летний срок полномочий.
Отметим, что окончательно на пост федеральных судей утверждает президент РФ, а мировых — Заксобрание Омской области. Как правило, они соглашаются с выбором коллегии.
Также квалификационная коллегия разрешила уйти в отставку Ларисе Романюк, судье Куйбышевского районного суда, Ирине Лапиной, судье Усть-Ишимского районного суда, председателю Шербакульского районного суда Омской области Елене Соляник и председателю Седельниковского районного суда Омской области Татьяне Рубцовой.
Кроме того, к исполнению обязанностей судьи временно привлечены четыре судьи в отставке.