Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области появятся семь новых судей

Кандидатов рекомендовала квалификационная коллегия судей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 июня, стали известны итоги заседания квалификационной коллегии судей Омской области, на котором рассматривались кандидатуры претендующих на судебные мантии. В итоге в Омской области появятся семь новых судей. На замещение вакантных должностей рекомендованы следующие кандидаты:

— Асель Бекетова — кандидатом на должность судьи Арбитражного суда Омской области;

— Елена Лобода рекомендована кандидатом на должность председателя Таврического районного суда Омской области на 6-летний срок полномочий;

— Ольга Костикова — кандидатом на должность мирового судьи судебного участка № 91 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске без ограничения срока полномочий;

— Дмитрий Марков — кандидатом на должность мирового судьи судебного участка № 98 в Большереченском судебном районе Омской области без ограничения срока полномочий;

— Софья Хаджиева рекомендована кандидатом на должность мирового судьи судебного участка № 41 в Первомайском судебном районе Омска на 3-летний срок полномочий;

— Диана Данилова рекомендована кандидатом на должность мирового судьи судебного участка № 89 в Центральном судебном районе Омска на 3-летний срок полномочий;

— Андрей Смирнов — кандидатом на должность мирового судьи судебного участка № 100 в Омском судебном районе Омской области на 3-летний срок полномочий.

Отметим, что окончательно на пост федеральных судей утверждает президент РФ, а мировых — Заксобрание Омской области. Как правило, они соглашаются с выбором коллегии.

Также квалификационная коллегия разрешила уйти в отставку Ларисе Романюк, судье Куйбышевского районного суда, Ирине Лапиной, судье Усть-Ишимского районного суда, председателю Шербакульского районного суда Омской области Елене Соляник и председателю Седельниковского районного суда Омской области Татьяне Рубцовой.

Кроме того, к исполнению обязанностей судьи временно привлечены четыре судьи в отставке.