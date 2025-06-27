Сегодня, 27 июня, стали известны итоги заседания квалификационной коллегии судей Омской области, на котором рассматривались кандидатуры претендующих на судебные мантии. В итоге в Омской области появятся семь новых судей. На замещение вакантных должностей рекомендованы следующие кандидаты: