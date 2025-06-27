27 июня — Всемирный день рыболовства, однако есть несколько «но»…

Сегодня двойной праздник — пятница и Всемирный день рыболовства. Если вы любите провести вечер у реки, то берите с собой хорошее настроение, термос с чаем и уверенность, что рыба на вашем столе — не просто сюрприз от природы.
А самарское управление Роспотребнадзора убеждено, что здоровье — это когда ты знаешь, что ешь, и понимаешь, что завтра сможешь не только хвастаться уловом, но и нормально себя чувствовать. И потому спешит на помощь!
Многие уверены: если рыба свежая, чешуйки блестят, глаза живые — значит, безопасная. Но паразиты, как известные тайные агенты, прячутся там, где их не видно.
Описторхоз, клонорхоз — звучит почти как название фестиваля электронной музыки или название бюджетной организации. Но на деле это заболевшая печень, которая просит помощи.
О рисках рыбалки напоминают специалисты:
Не покупайте «рыбу мечты» у дедушки на пристани. Да, он улыбается, да, рядом стоит ведро и котёнок… Но сертификат безопасности у него точно не в кармане.
Чистите, мойте. Перед готовкой — тщательно промываем добычу под проточной водой. Рыба любит чистоту, а ваш организм — ещё больше.
Сырая рыба — это как игра в русскую рулетку. Не пробуйте сырое мясо ни до, ни во время готовки. Даже маленький кусочек может быть подарком судьбы… только не тем, который хочется получать.
Жарьте крупные куски рыбки распластанно. Это как с одеждой: чтобы всё хорошо просохло, нужно развесить равномерно. Только здесь — прожарить.
Холодное копчение — не повод экономить на времени. Перед этим обязательно посолите или заморозьте рыбу минимум на 14 дней при −18°C. Паразитам тоже не нравится холод — и это ваш шанс сберечь здоровье!
Не кормите питомцев сыромятиной. Коту, возможно, понравится, но он может стать не только дерзким или забавным, а еще и настоящим рассадником инфекции. И вам придётся лечиться вместе.
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