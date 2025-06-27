В домах трех микрорайонов Перми с 30 июня не будет горячей воды

В Перми за последнюю неделю июня провели гидравлические испытания теплосетей для 678 многоквартирных домов города. Профилактику выполнили для 170 социальных объектов — детсадов, школ, больниц и поликлиник.
По информации Пермского филиала ПАО «Т Плюс», количество проверенных теплосетей в жилых домах за этот период составило 12% от общего жилфонда, за теплоснабжение которого отвечают энергетики. С 30 июня работы начнут в микрорайонах Железнодорожный, Запруд и Висим.
Гидравлические испытания с отключением горячего водоснабжения проведут:
— с 30 июня по 14 июля в домах на улицах Шатрова, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Чкалова, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9д, 9е, 9и, 10, 10а, Чернышевского, 15а, 15б, 15, 15 г, 17а, 17 В, 17д, Героев Хасана, 37а, 41, 45а, Красные казармы, 64, 67, 68, 69, 4-й Запрудской, 29, 31, Гарцовской, 46, 50, 52, 54, 58, 66, 68, Колыбалова, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 44, Лядовской, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, КИМ, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 41, 44, 46, 82, 86, 88, 90, 90а, 91, 91а, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, Барбюса, 27, 45, 47, 51, 53, Хрустальной, 13, 13а, 15, 17, Уральской, 36, 45, 47, 47а, 49, 51, 51а, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а, 67, 112, 114, 115, 116, 117, 119, Чехова, 2, 4, 6, 8, Грачева, 10, 12, 12а, 12д, 12з, 12к, 12с, 19, 25, Лифанова, 41, Ивановской, 13, 13а, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 32а, Лебедева, 27, 29, 33, 34, 34а, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 54, Тургенева, 12, 14, Землячки, 12, 14, Разина, 34, 34/2, 34/3, 34/4, 38, 75, 77, 79, Фрезеровщиков, 59, 86, 94, бул. Гагарина, 3, 10а, 10б, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41, Братьев Вагановых, 8, 9, 10, Дружбы, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, Крупской, 2, 5, 9, 12, 18, 20, 22, 25, 28, 28а, 30, 31а, 32, 32а, 37, 38, 39, 40, Красновишерской, 35, 37, 39, 44, 46, Белинского, 51, 53, 53а, 57, 59, 61; 1-й Красноармейской, 50, 52, 54, 56а, 58а, Газеты «Звезда», 73, 75, 79, Успенского, 8, 22, 28, Елькина, 4а, 6, 7, 8, 8а, 12, 39, 41, 43, 45, 47, 49, Комсомольский пр., 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 72; Краснофлотской, 25, 28/1, 28/2, 29, 29а, 30а, 30б, 31, 32, 33, 33а, 35/1, 36, 38, 40, 40а, 65/1; Куйбышева, 65/1, 67, 67/1, 68, 68а, 69, 69/1, 70, 71, 71/1, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 79а, 80, 80а, 80б, 80/3, 82, 82/1, 83, 87, 89, 89а, 93, 93а, Нестерова, 18; Соловьева, 15, Пионерской, 12, 15, Осипенко, 45, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 56, 57, 57а, 59, 61, Седова, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, Постаногова, 1, 1а, 3, 4, 7, Свободы, 13, 15, 15б, 21, 21а, Борчаниновской, 28, Восстания, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 71, Зенкова, 4, 4а, 6, 8, Красногвардейской, 2, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 27, 42, Лузенина, 12, Республиканской, 12, 58;
— с 1 по 15 июля на улицах Екатерининской, 165, 167, 169, 171, 177, 198, 200, 202, 210, Пермской, 224, 226, 228, Голева, 2, 2а, Луначарского, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, Блюхера, 7а, Грузинской, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ш. Космонавтов, 84, 84а, 86, 86а, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, Кронштадтской, 4, 6, 8, 10, 12, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 51, 53, Малкова, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, Плеханова, 46, 51 В, 52, 57, 58, 59а, 60, 61, 61а, 62, 63, 63а, 66, 68, 69, 70, 70а, 71, 73, Рабочей, 7, 9, 9а, 9б, 9 В, 13, 15, 19, 21, 23, 25, Вавилова, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
— с 3 по 17 июля на улицах Вавилова, 5, 7, 8, 9, 11, 11а, ш. Космонавтов, 116, 118, 120, 120/1, Малкова, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
Всего в ходе межсезонной подготовки энергетики проведут подготовку 2056 км теплосетей Перми. Подключение горячей воды после завершения проверки контролируют специалисты Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ.
В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды не возобновилась, необходимо сообщить в организацию, обслуживающую дом.
Роспотребнадзор не будет рассматривать обращения жителей города по длительному отключению воды.