В домах трех микрорайонов Перми с 30 июня не будет горячей воды

По информации Пермского филиала ПАО «Т Плюс», количество проверенных теплосетей в жилых домах за этот период составило 12% от общего жилфонда, за теплоснабжение которого отвечают энергетики. С 30 июня работы начнут в микрорайонах Железнодорожный, Запруд и Висим.