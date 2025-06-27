Призывники-срочники прошли огневую полосу препятствий на учениях под Самарой

Срочники прошли полосу препятствий на Рощинском полигоне под руководством ветеранов СВО. Почти 100 человек преодолевали дистанцию в 400 метров с инженерными заграждениями, проволоками, рвами и завалами, одновременно стреляя из АК-74 и АК-12 на фоне холостых выстрелов и дыма. Всё это проходило под наблюдением опытных инструкторов из числа участников спецоперации.