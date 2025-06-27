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Призывники-срочники прошли огневую полосу препятствий на учениях под Самарой

Срочники прошли полосу препятствий на Рощинском полигоне под руководством ветеранов СВО.

Срочники прошли полосу препятствий на Рощинском полигоне под руководством ветеранов СВО. Почти 100 человек преодолевали дистанцию в 400 метров с инженерными заграждениями, проволоками, рвами и завалами, одновременно стреляя из АК-74 и АК-12 на фоне холостых выстрелов и дыма. Всё это проходило под наблюдением опытных инструкторов из числа участников спецоперации.

Инструкторы положительно оценили подготовку и результаты новобранцев, сообщает ГТРК «Самара».

Ранее в наших материалах мы сообщали о том, что в Самаре прошли учения по отражению угроз террористов.

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