Призывники-срочники прошли огневую полосу препятствий на учениях под Самарой

Срочники прошли полосу препятствий на Рощинском полигоне под руководством ветеранов СВО. Почти 100 человек преодолевали дистанцию в 400 метров с инженерными заграждениями, проволоками, рвами и завалами, одновременно стреляя из АК-74 и АК-12 на фоне холостых выстрелов и дыма. Всё это проходило под наблюдением опытных инструкторов из числа участников спецоперации.
Инструкторы положительно оценили подготовку и результаты новобранцев, сообщает ГТРК «Самара».
Ранее в наших материалах мы сообщали о том, что в Самаре прошли учения по отражению угроз террористов.
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