Создание линейного парка вдоль Темерника может получить федеральную поддержку

Проект поэтапного создания непрерывного линейного парка на берегах реки Темерник вошел в десятку лучших на региональном форуме «Сильные идеи для нового времени». ВРИО губернатора Юрий Слюсарь выступил с предложением отправить для участия в общероссийском форуме наряду с остальными проектами.
Напомним, АНО «Парк “Темерник” создано в 2017 году с целью формирования единой пешеходно-велосипедной зоны вдоль береговой линии главной городской реки. Планируется поэтапное осуществление работ: очистка русла, реабилитация водоёма, реконструкция очистных сооружений и благоустройство прилегающей территории.
За период с 2019 по 2022 года была организована расчистка русла от одного из истоков в балке Чадре в жилом районе Суворовский до Северного водохранилища. На данный момент проводятся расчистка от другого истока в балке Жанкина.
Также была построена «Первая миля» на участке от Каменки до зоопарка. При поддержке застройщика ВКБ-Новостройки в Суворовском возводится спортивно-парковый комплекс «Чадр». Очищены и обустроены три озера, составлена интерактивная карта состояния воды и берегов реки Темерник.
Фото: АНО «Парк Темерник».
Но стоит отметить, что проделанной работы недостаточно. Руководитель некоммерческой организации Екатерина Котлярова предлагает ориентироваться на московский парк «Яуза» — здесь единый градостроительный подход применялся на протяжении 20 километров, тогда как длина городского участка Темерника — около 18 км. Однако общегородской регламент пока не разработан.
— Необходимо создание единого градостроительного механизма планирования и проектирования береговых территорий малых рек крупных городов по принципу непрерывности, — говорит Екатерина Владимировна. — Радует также и тот факт, что на заседании областного градостроительного совета 26 июня, была представлена модель формирования природно-экологического каркаса Ростовской агломерации. И линейный парк «Темерник» назван одной из важнейших её составляющих.
Ростовчане хотят видеть Темерник чистым и благоустроенной береговой линией. Очевидно, что реализация проекта займет далеко не один десяток лет, однако откладывать начало действий дальше невозможно. Возможно, федеральная поддержка, в случае ее получения, заметно ускорит создание непрерывного линейного парка вдоль главной ростовской реки.