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Любимова вручила медаль Твардовского певице Юте

Любимова вручила медаль Твардовского певице Юте за заслуги в области культуры.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях военных действий заслуженной артистке Юте (Анне Осиповой), передает корреспондент РИА Новости.

Медаль Александра Твардовского была учреждена министерством культуры в июне 2025 года. Первая церемония награждения этой медалью проходит в Государственном историческом музее в пятницу.

«Медалью Александра Твардовского к награждению приглашаются… Осипова Анна Владимировна — автор и исполнитель песен, заслуженный артист Российской Федерации», — огласили на церемонии.

В ответном слове Юта отметила, что каждый присутствующий в зале — мастер своего дела. «Мастерство приобретается с возрастом, с годами. Пределов совершенству нет, поэтому каждому из вас я желаю крепкого здоровья и творческого долголетия», — добавила она.

Минкультуры РФ учредило медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях военных действий, а также за заслуги в реализации проектов, отражающих силу искусства в поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров общества.

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