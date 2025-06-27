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Легендарный «МИР» пришвартовался в Калининграде

Утром 27 июня в Морской рыбный порт Калининграда прибыл учебный фрегат «МИР». Судно стало одним из главных символов морского фестиваля «Открытое море», который стартует уже завтра и продлится два дня.

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Парусник прибыл в регион специально к открытию фестиваля и откроет свой борт для гостей мероприятия. Участники получат уникальную возможность побывать на борту легендарного судна. Как отметил директор фестиваля Александр Алымов, встреча с «МИРОМ» может вдохновить юных гостей на выбор морской профессии. Одной из задач события, по его словам, является популяризация морской культуры и учебных заведений.

Сейчас в порту завершаются последние приготовления — оформление площадки выходит на финишную прямую. В рамках программы гостей ждут открытые борта, морская спартакиада, мастер-классы, выставка артефактов проекта «Каюта № 8», кулинарные зоны, сувенирный маркет, творческие выступления и концерты. 28 июня на сцену выйдет Василий Уриевский, а 29 июня — Николай Гринько.

Фестиваль пройдет в режиме усиленной безопасности. Для посещения необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте. Без нее, а также без документов, попасть на территорию порта и борта парусника будет невозможно.

Ранее значимость фестиваля отметил помощник Президента РФ Николай Патрушев. В своем обращении он подчеркнул, что «Открытое море» объединяет поколения и профессии, формируя уважение к морскому делу и гордость за страну.

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