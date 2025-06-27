Легендарный «МИР» пришвартовался в Калининграде

Парусник прибыл в регион специально к открытию фестиваля и откроет свой борт для гостей мероприятия. Участники получат уникальную возможность побывать на борту легендарного судна. Как отметил директор фестиваля Александр Алымов, встреча с «МИРОМ» может вдохновить юных гостей на выбор морской профессии. Одной из задач события, по его словам, является популяризация морской культуры и учебных заведений.