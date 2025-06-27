Власти Ростовской области отказались от программы развития малой авиации

Все перечисленное — часть масштабных работ, которые планировали выполнить для развития малой авиации на Дону. Напомним, легкая и малая авиация применяется не только для перевозок пассажиров и грузов, но и в авиаспорте, туризме, экологическом и противопожарном мониторинге, в сельском хозяйстве.