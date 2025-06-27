Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростовской области отказались от программы развития малой авиации

На Дону отменили концепцию развития малой авиации, рассчитанную до 2030 года.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области отказались от программы развития малой авиации. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Признать утратившим силу постановление от 18 февраля 2013 года, — говорится в документе.

Напомним, концепция развития малой авиации в Ростовской области была рассчитана до 2030 года. Аэропорты местных воздушных линий планировали превратить в единый функциональный комплекс.

В частности, предполагалось восстановление инфраструктуры аэропортов и аэродромов в Волгодонске, Сальске, Вешенской, Белой Калитве, в городе Миллерово и Ремонтном. Собирались ввести в эксплуатацию 10 взлетно-посадочных полос, около 20 рулежных дорожек, не менее 50 мест для стоянки самолетов и вертолетов, 30 ангаров.

Все перечисленное — часть масштабных работ, которые планировали выполнить для развития малой авиации на Дону. Напомним, легкая и малая авиация применяется не только для перевозок пассажиров и грузов, но и в авиаспорте, туризме, экологическом и противопожарном мониторинге, в сельском хозяйстве.

К малой авиации относят летательные аппараты и беспилотную технику с максимальным взлетным весом от 495 кг до 8600 кг и числом пассажиров не более 19 человек, а также вертолеты с максимальным взлетным весом от 495 кг до 4500 кг.

Подпишись на нас в Telegram.