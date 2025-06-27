МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Более 50 московских школьников стали победителями Российской робототехнической олимпиады, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде. Она проводится больше двух десятилетий и считается одной из самых престижных по этому профилю. В соревнованиях приняли участие свыше 800 человек от шести до 22 лет», — написал он.
Мэр отметил, что в этом году финал прошел в Мурманске, поэтому задания были посвящены Северному морскому пути. Участники олимпиады создавали роботов-транспортировщиков для промышленного рыболовства, работы в порту и спасательных операций в северных морях.
В итоге столичные команды показали самые высокие результаты — награды получил 51 школьник.