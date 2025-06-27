Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде

Собянин: московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Более 50 московских школьников стали победителями Российской робототехнической олимпиады, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Московские школьники победили на Российской робототехнической олимпиаде. Она проводится больше двух десятилетий и считается одной из самых престижных по этому профилю. В соревнованиях приняли участие свыше 800 человек от шести до 22 лет», — написал он.

Мэр отметил, что в этом году финал прошел в Мурманске, поэтому задания были посвящены Северному морскому пути. Участники олимпиады создавали роботов-транспортировщиков для промышленного рыболовства, работы в порту и спасательных операций в северных морях.

В итоге столичные команды показали самые высокие результаты — награды получил 51 школьник.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше