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Омичам необходимо заплатить налоги на имущество, оформленное на своих детей

При этом многие родители даже не подозревают о необходимости платить имущественный налог за своего ребенка.

Источник: Комсомольская правда

УФНС России по Омской области напомнило сегодня, 27 июня, о необходимости заплатить налог за своих детей, если на них оформлена квартира, дом, земельный участок или доля в таком имуществе.

В ведомстве пояснили, что некоторые омские родители, оформившие право собственности на своих чад, даже не подозревают, что их дети признаются государством в качестве налогоплательщиков имущественного налога. Это происходит потому, что информация про налоговую задолженность ребенка не поступает им в личный кабинет. Причина не поступления информации — налоговая тайна.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с задолженностью и последующими штрафами, омские налоговики рекомендуют уплачивать налоги на детей с помощью опции «Семейный доступ». Для этого необходимо подключение к Личному кабинету, как родителя, так и ребенка. Получить доступ к сервису можно с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Для этого необходимо обратиться в МФЦ или использовать учетную запись на портале Госуслуги.

Добавление ребенка в Личный кабинет родителя происходит через раздел «Профиль», с помощью перехода во вкладку «Семейный доступ» и с помощью опции «Добавить пользователя». В открывшемся окне необходимо будет ввести ИНН ребенка, отправить запрос на подключение и подтвердить получение доступа в его Личном кабинете. При правильной регистрации, в личном кабинете родителя, в разделе «Налоги», должен появится раскрывающийся список, где и будут указаны все подключенные несовершеннолетние дети.