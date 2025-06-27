Омичам необходимо заплатить налоги на имущество, оформленное на своих детей

Чтобы избежать неприятностей, связанных с задолженностью и последующими штрафами, омские налоговики рекомендуют уплачивать налоги на детей с помощью опции «Семейный доступ». Для этого необходимо подключение к Личному кабинету, как родителя, так и ребенка. Получить доступ к сервису можно с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Для этого необходимо обратиться в МФЦ или использовать учетную запись на портале Госуслуги.