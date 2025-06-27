Омичам необходимо заплатить налоги на имущество, оформленное на своих детей

УФНС России по Омской области напомнило сегодня, 27 июня, о необходимости заплатить налог за своих детей, если на них оформлена квартира, дом, земельный участок или доля в таком имуществе.
В ведомстве пояснили, что некоторые омские родители, оформившие право собственности на своих чад, даже не подозревают, что их дети признаются государством в качестве налогоплательщиков имущественного налога. Это происходит потому, что информация про налоговую задолженность ребенка не поступает им в личный кабинет. Причина не поступления информации — налоговая тайна.
Чтобы избежать неприятностей, связанных с задолженностью и последующими штрафами, омские налоговики рекомендуют уплачивать налоги на детей с помощью опции «Семейный доступ». Для этого необходимо подключение к Личному кабинету, как родителя, так и ребенка. Получить доступ к сервису можно с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Для этого необходимо обратиться в МФЦ или использовать учетную запись на портале Госуслуги.
Добавление ребенка в Личный кабинет родителя происходит через раздел «Профиль», с помощью перехода во вкладку «Семейный доступ» и с помощью опции «Добавить пользователя». В открывшемся окне необходимо будет ввести ИНН ребенка, отправить запрос на подключение и подтвердить получение доступа в его Личном кабинете. При правильной регистрации, в личном кабинете родителя, в разделе «Налоги», должен появится раскрывающийся список, где и будут указаны все подключенные несовершеннолетние дети.