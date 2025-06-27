На территории Уфимской агломерации УТТЗ и МАЗ возведут завод городского электротранспорта

На XII Форуме регионов России и Беларуси в Нижнем Новгороде стало известно о планах создания совместного предприятия по производству городского электротранспорта на территории Уфимской агломерации. Проект будет реализован Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом и Минский автомобильный завод.
Первый заместитель премьер-министра Башкирии Рустам Муратов отметил, что стороны намерены повторить успешный опыт быстрого строительства производств, аналогичный реализации проекта «Амкодор-Агидель». Он подчеркнул, что Беларусь является ключевым партнером республики в сфере совместных проектов, особенно в производстве сельхозтехники и городского транспорта.
Предварительный объем инвестиций в создание нового завода оценивается в 1,3 миллиарда рублей. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития электротранспорта и возможность использования инструментов Банка развития Республики Беларусь.
Форум регионов России и Беларуси, проходящий с 25 по 27 июня в Нижнем Новгороде, служит площадкой для диалога между представителями власти и бизнеса двух стран. В этом году его ключевой темой стала «Молодежь Беларуси и России — наследники Великой Победы и будущее Союзного государства».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.