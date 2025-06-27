На территории Уфимской агломерации УТТЗ и МАЗ возведут завод городского электротранспорта

Форум регионов России и Беларуси, проходящий с 25 по 27 июня в Нижнем Новгороде, служит площадкой для диалога между представителями власти и бизнеса двух стран. В этом году его ключевой темой стала «Молодежь Беларуси и России — наследники Великой Победы и будущее Союзного государства».