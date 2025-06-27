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В Самарской области Роспотребнадзор нашел опасные отклонения на 6 пляжах из 26

26 пляжей региона получили официальное разрешение — санитарно-эпидемиологическое заключение, которое подтверждает, что отдыхать и купаться там можно без риска для здоровья.

В Самарской области продолжается проверка пляжей на безопасность. По состоянию на 26 июня, 26 пляжей региона получили официальное разрешение — санитарно-эпидемиологическое заключение.

Оно подтверждает, что отдыхать и купаться там можно без риска для здоровья. Полный список можно посмотреть здесь.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора взяли пробы воды и песка из разных уголков региона.

И проверили их на соответствие нормам: исследовали 62 образца на микробиологические показатели, 106 проб — на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, ещё 27 — на паразитов и 11 — на химический состав воды.

Хорошая новость: возбудителей опасных инфекций в воде не нашли, а песок во всех проверенных точках соответствует санитарным нормам.

Однако всё оказалось не так гладко. В период с 20 по 26 июня были выявлены отклонения по микробиологическим параметрам в нескольких местах: озеро Орловское, озёра Сакулино-1 и Сакулино-2 в Новокуйбышевске.

А также популярные точки в Тольятти: пляжи «Волна», «Итальянский пляж» и «Волжский замок». На этих территориях уже установлены предупредительные знаки — «Купание запрещено».

Роспотребнадзор напоминает: лучше всего купаться в организованных, официально разрешённых местах, где за качеством воды следят регулярно.

А вот в необорудованных зонах плавать не стоит — риск заболеть возрастает в разы.

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