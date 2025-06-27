В Струковском саду Самары пройдет масштабный фестиваль ко Дню молодежи 28 июня

28 июня в Самарской области состоится более 200 мероприятий ко Дню молодежи, ожидается участие около 25 тысяч человек. Главная площадка — Струковский сад в Самаре, где с 14:00 до 21:00 пройдет фестиваль «День молодежи 2025» (0+).
Программа включает концерты, научные бои, мастер-классы, патриотические акции и розыгрыши. Центральным событием станет выступление группы VLNY.
На главной сцене наградят активную молодежь и представят волонтерскую программу Международного форума «Россия — спортивная держава».
Фестиваль пройдет под девизом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай» и будет посвящен истории, традициям и вкладу молодежи в развитие страны.
Вход — по регистрации на сайте деньмолодёжи2025.рф. Пропуск только со стороны улицы Красноармейской.
Ранее мы писали, что самарские парки и набережная стали центром активностей. Всё лето в городе будут проходить бесплатные мероприятия для горожан.
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