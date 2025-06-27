В Ростове простились с главой «Ростова без наркотиков»

Гибель Горяинова стала неожиданностью для его соратников. Психолог организации Илья Соломония подчеркнул, что Горяинов не конфликтовал ни с кем и занимался привлечением внимания к проблеме наркодоступности, реабилитацией наркозависимых и благотворительностью.