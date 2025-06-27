В Ростове простились с главой «Ростова без наркотиков»

Станислав Горяинов, скончался при невыясненных обстоятельствах. Первоначально в СМИ появилась информация об избиении общественника, однако Следственный комитет не обнаружил видимых следов насильственной смерти и назначил экспертизу.
Гибель Горяинова стала неожиданностью для его соратников. Психолог организации Илья Соломония подчеркнул, что Горяинов не конфликтовал ни с кем и занимался привлечением внимания к проблеме наркодоступности, реабилитацией наркозависимых и благотворительностью.
С 2007 года «Ростов без наркотиков» при поддержке различных организаций проводила акции по борьбе с наркотиками, оказывала помощь бездомным и строила реабилитационный центр.
Дальнейшая судьба организации пока не определена.
На прощание с Горяиновым пришли десятки людей, включая представителей церкви, однако официальных лиц не было.
Соболезнования выразили депутаты Госдумы и Заксобрания области.