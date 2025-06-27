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В ГД допустили строгие санкции против Telegram после создания нацмесседжера

Боярский: после создания нацмесседжера санкции против Telegram могут ужесточить.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. С введением национального многофункционального сервиса в РФ к Telegram могут применяться более строгие санкции, сказал глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.

«Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента. Поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, нежели сейчас, поскольку мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки, такие как WhatsApp и Telegram, это по сути доставлять определенные неудобства и риск потери возможности общаться у огромного количества людей», — сказал он на Международном Невском форуме.

При этом депутат отметил, что это не значит, что Telegram или WhatsApp нужно «срочно запретить» в РФ.

«Приглашаем наших иностранных партнёров к сотрудничеству», — добавил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг — в частности, платформа позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта.