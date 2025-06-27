В ГД допустили строгие санкции против Telegram после создания нацмесседжера

«Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента. Поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, нежели сейчас, поскольку мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки, такие как WhatsApp и Telegram, это по сути доставлять определенные неудобства и риск потери возможности общаться у огромного количества людей», — сказал он на Международном Невском форуме.