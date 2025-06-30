Ученые зафиксировали уменьшение трески в Балтике вдвое

По словам исследователей, вылов более крупных особей в течение многих лет привел к тому, что преимущество в выживании и размножении получали более мелкие и быстрорастущие рыбы. Это изменение стало заметно не только в размерах тела, но и на генетическом уровне: гены, связанные с крупными размерами, стали встречаться реже.