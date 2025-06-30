Ученые зафиксировали уменьшение трески в Балтике вдвое

Чрезмерный вылов рыбы в восточной части Балтийского моря привел не только к резкому сокращению численности популяции трески, но и к уменьшению размеров особей. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что за последние 30 лет средняя длина этих рыб сократилась вдвое — с 40 сантиметров в 1996 году до 20 сантиметров в 2019-м.
По словам исследователей, вылов более крупных особей в течение многих лет привел к тому, что преимущество в выживании и размножении получали более мелкие и быстрорастущие рыбы. Это изменение стало заметно не только в размерах тела, но и на генетическом уровне: гены, связанные с крупными размерами, стали встречаться реже.
Причиной уменьшения трески мог стать и сам принцип рыболовства. Так, ячейки сетей рассчитаны на отлов крупных особей. Хотя такая мера изначально вводилась для того, чтобы позволить рыбе достигать половой зрелости перед поимкой, на деле она изменила структуру всей популяции.
По мнению исследователей, результаты работы могут объяснить, почему после полного запрета на вылов балтийской трески в 2019 году восстановление численности популяции так и не произошло. Эксперты отмечают, что эволюция, которую спровоцировали действия человека, может иметь долгосрочные последствия.
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