В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные «Дню молодежи»

С 14:00 до 21:00 гостей ждет насыщенная программа: концерты, розыгрыши призов, научные бои, награждение активной молодежи и специальные акции в поддержку участников СВО. Завершится праздник выступлением популярной самарской группы VLNY.
В этом году концепция фестиваля объединяет четыре ключевых аспекта: знание истории страны и гордость за достижения предков, уважение к традициям, любовь к родине через личную вовлеченность и созидательную активность для развития России. Гости смогут посетить тематические площадки, принять участие в мастер-классах, научных боях и розыгрышах на главной сцене. Особое внимание уделят патриотическим акциям, включая «Свет сердец всей страны» в поддержку бойцов Специальной военной операции.
В рамках фестиваля состоится церемония награждения молодых лидеров, внесших вклад в развитие молодежной политики региона, а также запуск волонтерской программы Международного форума «Россия — спортивная держава». Творческую часть программы представят участники фестивалей студенческого творчества «Веснушка» и «Самарская студенческая весна».
Для участия в фестивале необходимо заранее зарегистрироваться на сайте деньмолодежи2025.рф. Войти на территорию можно будет только со стороны ул. Красноармейской, в районе пересечений с улицами Куйбышева и Вилоновской.
Для участия в активностях обязательна регистрация на сайте: деньмолодежи2025.рф. Подробную программу можно найти в сообществе ВКонтакте.