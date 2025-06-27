В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные «Дню молодежи»

В этом году концепция фестиваля объединяет четыре ключевых аспекта: знание истории страны и гордость за достижения предков, уважение к традициям, любовь к родине через личную вовлеченность и созидательную активность для развития России. Гости смогут посетить тематические площадки, принять участие в мастер-классах, научных боях и розыгрышах на главной сцене. Особое внимание уделят патриотическим акциям, включая «Свет сердец всей страны» в поддержку бойцов Специальной военной операции.