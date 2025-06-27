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Четвертый за неделю беспилотник уничтожили в небе над Самарской областью

Угроза атаки БПЛА в последний раз была объявлена в Самарской области 27 июня.

Угроза атаки БПЛА в последний раз была объявлена в Самарской области 27 июня. В целях безопасности объявили план «Ковёр»: аэропорт «Курумоч» не принимал и не выпускал воздушные суда.

Параллельно с этим, в историческом центре областной столицы ограничили скорость мобильного интернета. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев в соцсетях сообщил об атаке беспилотника на НПЗ в Новокуйбышевске. При этом пострадавших и погибших нет. Ранее в одном из наших материалов мы напомнили жителям Самарской области о том, что нужно делать в случае угрозы атаки БПЛА.

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