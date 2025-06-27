В Новосибирск привезли картины Валентина Серова

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что Новосибирск отметит День города выставкой общественных инициатив. Одно из самых народных мероприятий в День города, 29 июня, пройдет в парке культуры и отдыха «Березовая роща». Здесь откроется выставка-ярмарка общественных инициатив «Активный город».