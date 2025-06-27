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В Новосибирск привезли картины Валентина Серова

Работы художника привезли на выставку.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирск привезли картины художника Валентина Серова. Выставку к 160-летию живописца организовывает художественный музей, сообщили в социальных сетях учреждения.

— На выставке представлены произведения Валентина Серова из 12 крупных музеев страны, от Владивостока до Минска, — рассказали в музее.

Сейчас специалисты занимаются приемкой картин. Свою работу выставка начнет 4 июля.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что Новосибирск отметит День города выставкой общественных инициатив. Одно из самых народных мероприятий в День города, 29 июня, пройдет в парке культуры и отдыха «Березовая роща». Здесь откроется выставка-ярмарка общественных инициатив «Активный город».